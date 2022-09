Dopo due anni di silenzio FuoriTutti Festival è tornato al Parco De Gasperi di Settimo Torinese. Tre intere giornate di spettacoli dal vivo, con star della musica nazionale e cantanti emergenti, hanno sancito la rinascita della città che tutti aspettavano.

Un festival per tutto il territorio, un momento di festa per un pubblico eterogeneo per età, gusti musicali ed estrazione socio-culturale. Il De Gasperi è diventato un luogo di contaminazione di linguaggi artistici diversi con una forte attenzione al pubblico giovane, a cui è stata dedicata per intero la programmazione del palco centrale. Infatti, i protagonisti del main stage delle tre serate, sono stati Fulminacci, opening act Caterina, MadMan con opening act di Ricky J e il Dargen D’Amico con apertura di Zoelle.

“Abbiamo per questo immaginato il festival come un momento di ritrovo della comunità – afferma Romeo Grosso, direttore artistico del Festival – individuando spazi per espressioni artistiche diverse, rivolte soprattutto al pubblico giovane che è stato il vero protagonista di questo festival”. Non solo musica con grandi artisti, ma anche un palco off, dove i giovani hanno potuto confrontarsi con un vero pubblico ed essere protagonisti: insomma, un festival nel festival.

“Aver voluto riprendere FuoriTutti è una scelta nata per rispondere a un’esigenza forte della città – interviene la sindaca Elena Piastra – Settimo ha sempre risposto bene a questo evento e la manifestazione ha sempre richiamato persone da un bacino molto ampio, anche grazie al bellissimo Parco De Gasperi, uno dei principali polmoni verdi della città”. Una festa di tutti in cui la musica ha fatto da collante intergenerazionale, ma che ha inteso davvero, come indica il suo nome, portare FuoriTutti.

Ecco il programma dei prossimi giorni.

Giovedì 8 settembre

Ore 19.30 – Via Italia 47 – Cortile dell’Angelo

Presentazione del libro “Solchi” di Jacopo Mecca

A cura dell’Associazione Collettivo Artistico Suppellettili

13° edizione “Insieme per la danza”

Ore 21.30 piazza della Libertà

LA RUE DE LA DANSE – via Buonarroti 13/B

Venerdì 9 Settembre

Ore 20.30 piazza della Libertà

INGRESSO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: www.eventbrite.it. “SETTIMO…CENA in GIALLO ROSSO E BLU“ Cena aperta a TUTTI.

Ore 21.30 Piazza della Libertà

Concerto “Lucio, Fabrizio e gli altri” – la rivoluzione della canzone d’autore. A cura di A.T. Pro Loco Settimo Torinese

Ore 21 – Chalet Via Colle dell’Assietta

Racconti dei Personaggi emblematici e ritualità proprie della settimesità. A cura della Badìa del Carlevé Setimèis

Sabato 10 settembre

Dalle ore 8 alle ore 12 – via Palestro 15 – sezione A.N.A. Mem. “MARIO NARDO” torneo di bocce a baraonda

Dalle ore 15 alle ore 18 – Via Italia isola pedonale

Guida l’orchestra: ogni passante può trasformarsi in un direttore d’orchestra. A cura dell’Associazione Collettivo Artistico Suppellettili.

Ore 21.00 piazza della Libertà

Concerto del “Corpo Musicale Città di Settimo Torinese”

Domenica 11 settembre

FERA DLA CONTENTA

Dalle ore 10.00 alle ore 19.30 Via Italia

con APERTURA FACOLTATIVA DEI NEGOZI

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 piazza della Libertà

Esibizioni di danza a cura delle scuole

ABC DANCE SETTIMO – Via Sondrio 11

REVOLUTION DANCE PROJECT – Via Col del Lys 27

Dalle ore 10 alle ore 18 piazza Vittorio Veneto

“Festa dello Sport 2022”. Presentazione delle società sportive settimesi. A cura della Consulta Sportiva.

Ore 16: Piazza degli Alpini (zona FS ex biblioteca C. Gasti – ora anagrafe). Visita guidata nel centro storico, con racconti sulle origini della Città.

A cura della Società Storica Ad Septimum

Dalle ore 17 alle ore 19 – Via Roma isola pedonale

Settimo balla con Antonio Augelli

A cura di ASD Accendi Lo Spirito

ore 21: Piazza della Libertà

Concerto “Anime Blu” tributo a Pino Daniele

A cura di A.T. Pro Loco Settimo Torinese

Lunedì 12 Settembre

Ore 20.30 Via Castiglione (parcheggio mercato): ritrovo dei partecipanti e sfilata con accompagnamento del Corpo Musicale Città di Settimo verso il Falò del Gambero

Ore 21 Piazzale Freidano narrazione storica del Falò del Gambero con esibizione artisti circensi

Ore 21.30 – Piazzale Freidano Accensione del Falò del Gambero. A cura di Consorteria dei Gamberai – A.T. Pro Loco Settimo – Famija Setimeisa.

Ore 22.30 – Via Castiglione

Spettacolo pirotecnico: A cura degli esercenti degli Spettacoli Viaggianti

