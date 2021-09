Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Grazie al comune di Settimo Torinese, sempre attento promuovere l’arte e la cultura, 2 nuovi Frigobook di Pagina37 sono in arrivo. Il concetto è lo stesso: la Seta Spa ci ha donato dei vecchi frigoriferi, noi li abbiamo messi in sicurezza, restaurati e tinti di giallo per farli diventare delle piccole librerie disseminate nelle aree pubbliche urbane in cui chiunque potrà trovare e prendere – ma anche lasciare – molti libri.

Oltre ad essere dei punti per il bookcrossing, i Frigobook saranno vere e proprie installazioni d’arte pubblica permanente.

Due writers Riccardo The Dise e Giorgia Aguiari li dipingeranno in una sessione di livepainting, facendoli diventare colorati ed eclettici totem di condivisione e di circolarità del sapere.

Mercoledì 8 settembre saranno inaugurati i due nuovi Frigobook di Pagina37 installati grazie al supporto della Fondazione ECM e coordinati dallo studio imperfect comunicazione.

Alle 17 sarà inaugurato il frigobook davanti alla Stazione Ferroviaria mentre alle ore 18 sarà il turno di quello in via Fantina, davanti al Centro Polivalente.

“Ti aspettiamo lì, – scrivono gli organizzatori dell’evento – pronti a salutarci con un colpo di gomito perché siamo sicuri che le mani le avrai piene di libri da lasciare dentro al frigo”.

