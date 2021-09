Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. A Settimo i libri vengono tenuti in frigo in modo che tutti possano leggerli.

Assurdo? Non tanto: mercoledì 8 settembre sono stati inaugurati i Frigobook, due mini-librerie urbane. È un progetto culturale promosso dal Comune, da Fondazione Ecm, da Pagina37, dallo studio imperfect e reso possibile grazie alla collaborazione di SETA spa.

«Abbiamo messo alla Stazione e in via Fantina, di fronte al centro Aglietta, due vecchi frigoriferi donati da Seta e rimessi a nuovo – spiega il presidente di Ecm Silvano Rissio – Dentro troverete dei libri, che potrete liberamente prendere e leggerli. Naturalmente i libri si potranno anche “donare”, sempre lasciandoli nel frigo». L’iniziativa unisce la promozione della cultura, l’attenzione al riciclo e la passione per l’arte: i Frigobook sono stati abbelliti e colorati dai writer @Riccardo The Dise e Giorgia Aguiari per diventare piccoli elementi di arredo della città.

