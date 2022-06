Ha alzato la Champions per la terza volta nella sua carriera, su sei finali disputate, e i campioni del Real Madrid lo hanno coinvolto nei festeggiamenti come se fosse il dodicesimo uomo in campo. E, forse, lo è davvero. Antonio Pintus ha messo in cassaforte il 28esimo successo in carriera, risultando il preparatore atletico più titolato d’Europa. Dopo il successo conquistato sul campo di fronte al Liverpool, nella finale di sabato 28 maggio, è stato invitato al matrimonio del figlio di Carletto Ancelotti: il mister lo ha elogiato sui quotidiani spagnoli, [...]



