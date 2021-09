Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Settimo, le donne e le pari opportunità. Non è un’utopia, ma grazie alla nascita dell’associazione Forum Donne, la città si è messa in gioco affinchè la figura femminile non sia più sottovalutata o messa in secondo piano. “Stiamo per ripartire, sperando che il Covid non ci blocchi nuovamente – afferma Natascia Molino (in foto), presidente del Forum Donne – a metà ottobre stiamo organizzando un Flash Mob in favore delle bambine afgane”.

Parlare di donne a trecentosessanta gradi. Sostenere le donne e affrontare le loro situazioni quotidiane. E’ questa la mission del Forum Donne Settimo nato a febbraio 2021 grazie alla collaborazione dell’amministrazione. Il Forum, tra le sue finalità, si prefigge di sostenere tutte le iniziative atte a promuovere il ruolo ed il protagonismo delle donne favorendo ed incentivando il coordinamento fra le attività proposte e realizzate dai singoli associati sul territorio.

“La nostra missione – afferma Molino – è portare la figura femminile in primo piano: dalla questione della violenza di genere al lavoro, alla salute, all’essere donna migrante, ai problemi della vita quotidiana. Ad inizio ottobre si terrà una nuova assemblea dove decideremo le nuove iniziative, come per esempio organizzare gli eventi intorno al 25 novembre ovvero la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne”.

Il Forum è importante perché collegato all’Assessorato Pari opportunità della città di Settimo e poi perché il attraverso la cittadinanza si potrà lavorare sulle tematiche femminili. “Dentro al forum ci sono varie associazioni, fatte da donne, con tante storie, e stiamo parlando di nostre cittadine. Settimo dovrà essere una città a prova di donna. Le donne che vivono a Settimo, speriamo, possano beneficiare realmente delle pari opportunità” conclude Molino.

Gli associati del Forum Donne Settimo possono essere associazioni, cooperative sociali, imprese sociali, gruppi informali, movimenti che presentino regolare domanda, si occupino, anche in modo non prioritario, di parità di genere, abbiano una gestione interna democratica e garantiscano una trasparenza di bilancio.

