Folle inseguimento che si è concluso con l’arresto in flagranza di reato da parte dei carabinieri di Settimo di un uomo di 20 anni di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere e deferito all’Autorità amministrativa per sostanze stupefacenti.

L’inseguimento è avvenuto in via Galileo Ferraris, a Settimo, dove l’uomo a bordo di una Audi A6 ha prima impattato contro una Lancia Y parcheggiata e poi ha terminato la sua corsa contro il palo del semaforo. Sono stati rinvenuti – così come [...]