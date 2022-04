“Finalmente ho realizzato un mio sogno: quello di aprire un’edicola”.

Sono le parole di Anna Romaniello, 53 anni che dopo 25 anni come operaia in fabbrica si è licenziata per aprire un’edicola in via Cascina Nuova, fronte al civico 32. Una sfida contro la pandemia e al Covid-19.

Anna, una vita di sacrifici in fabbrica e in catena di montaggio, un marito Vito e due figli, Luca e Simone, che ora ha finalmente realizzato un desiderio che aveva da parecchi anni: l’edicola. Anna ha la passione per l’uncinetto, per le parole crociate e per il gossip.

“Io [...]