SETTIMO TORINESE. “Filgud”: il nuoto per tutte le età

“Filgud”: il nuoto per tutte le età. Il posto giusto dove poter praticare attività natatoria dagli 0 ai 99 anni. Il nuoto è fra le discipline sportive più complete, che permettono uno sviluppo armonico del corpo da piccoli e nel periodo della crescita, ma che fa benissimo anche da grandi. Nessun muscolo viene escluso dal lavoro, non si settorializza. Al centro sportivo si può trovare la vaschetta per l’acquaticità per mamme e bebè e bimbi fino ai 4 anni, totalmente dedicata a loro. Si trova poi la vasca grande, quella per bambini e adulti. All’interno della piscina sono previste anche attività per i disabili. C’è di tutto, in pratica, nella sede di Settimo Torinese di questo centro sportivo facente parte del circuito “Orange Palestre”.

Tanti corsi di nuoto con a capo validi e qualificati istruttori, ma non manca l’attenzione per l’attività agonistica. Quella rivolta ai più giovani e non solo: “Filgud” ha anche la squadra Master Adulti e quella Special Olympics, cioè relativa alle gare riservate ai disabili cognitivi.

Dopo lo stop causato dal Covid la piscina finalmente riapre: dal 21 settembre il via. Fiore all’occhiello di “Filgud” è la formula mensile di abbonamento che permette di non pagare grossi blocchi di mesi di lezioni e che ne garantisce il recupero, come è stato fatto per le ore di nuoto perse a causa del Coronavirus e del conseguente lockdown, ad esempio. Nulla viene perso qui. Ma le peculiarità di “Filgud” non finiscono qui: la quota di iscrizione di 40 euro si paga un’unica volta, non si rinnova annualmente se l’abbonamento resta sempre attivo (con l’unica interruzione obbligata del periodo estivo in cui la piscina chiude).

In questo momento di ripresa delle attività ci sarà totale rispetto dei protocolli anti Covid. E’ previsto un percorso per i genitori che accompagnano i figli, le tribune non sono aperte al pubblico ed è stata riservata una zona di attesa all’aperto. Termoscanner all’entrata per rilevare la temperatura corporea e accessi contingentati ovunque, anche in corsia. Negli spogliatoi ci sono degli assistenti per aiutare i bambini, dato che dai sei anni in su entrano da soli. I più piccoli vengono, invece, accompagnati dai genitori. La mascherina va sempre indossata e si può togliere solo sul piano vasca.

Le iscrizioni per i nuovi corsi sono aperte e a tutti gli amanti del nuoto non resta altro che chiamare e informarsi al riguardo.

Informazione: centro sportivo “Filgud”, indirizzo: vicolo Rossini 8 – Settimo Torinese, referente: Luigi Rinaldi, whatsapp: 3347422553, e-mail: info@orangepalestre.it , sito: www.filgud.it , Facebook: “Filgud”

