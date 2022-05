Che la politica venisse ormai intesa dalla generazione Y (i cosiddetti Millennials nati tra il 1981 e il 1996) come occasione per la personale ascesa sociale e quasi esclusivamente indentificata come conquista di una carica istituzionale e/o di potere pubblico è cosa nota ed oggetto di analisi di sociologi e politologi.

E’ con questa premessa e consapevolezza che leggo le recenti prese di posizioni della Capogruppo del PD (Cadoni) nel Consiglio Comunale di Settimo Torinese, le quali unite alle numerose e sistematiche reprimende della Sindaca nei confronti dell’opposizione e ai frequenti tentativi del gruppo dirigente [...]