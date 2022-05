Tre giornate da giovedì 12 a sabato 14 maggio di eventi, laboratori, dibattiti e momenti di orientamento al futuro. Ritorna a Settimo il Festivaldeigiovani® in Tour, evento ideato e promosso da Noisiamofuturo® in collaborazione, in questa edizione territoriale, con il comune di Settimo, la Fondazione ECM e la Biblioteca Archimede, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e partner Coop e Legacoop. Gli eventi si svolgeranno tutti in presenza all’interno della Biblioteca Archimede

Giovedì 12 maggio

Si inizierà, alle 10 di giovedì 12, con un evento organizzato in collaborazione con Umana, “Conosci e allena le tue softskills”. Come riconoscere le proprie competenze trasversali, valorizzando i propri punti di forza e i propri obiettivi professionali, per affrontare con consapevolezza e con la giusta carica il colloquio di lavoro.

Alle 11, “Liberi di essere”. Daniela Lourdes Falanga: una storia complessa la sua, quella di un bambino che cresceva senza la possibilità di poter essere davvero se stesso.

Alle 12, la mattinata si concluderà con “Camilla, la giovane imprenditrice con A-more”. Camilla Clemente è una giovanissima ragazza piemontese, classe 2003, che dalla sua Novara è riuscita a imporsi su TikTok come una delle prime imprenditrici in Italia ad aver effettivamente utilizzato a pieno tutte le potenzialità che la piattaforma asiatica offre.

Alle 15 “Professione DJ”, incontro con Davide Kharfi Uno dei DJ più famosi della scena EDM italiana. Oltre 15 milioni di stream su Spotify. Alle 16.30, un momento molto atteso da tutti i ragazzi, “Massimo ascolto, il concerto della Generazione Z”. Studenti di ogni parte d’Italia che studiano musica ai licei musicali o la suonano per passione insieme agli amici nel tempo libero saranno i protagonisti del grande momento musicale sul palco di Festivaldeigiovani® presso il Combo Club de La Suoneria (via Partigiani 4).

Venerdì 13 maggio

La mattinata del 13 prenderà il via alle 9, con “Il Quizzone: quante ne sai sulle serie tv?”. Tutti i ragazzi, amanti delle serie tv potranno testare la loro competenza e conoscenza su questo amatissimo mondo fiction. Lo faranno insieme ai docenti della Writing Summer School, tutti giovani sceneggiatori professionisti. Intervento a cura di: Anna Ambrosino e Diletta Dan, Sceneggiatrici e Docenti Luiss Writing School.

Si proseguirà alle 10 con un appuntamento di grande attualità: “Rifugiati”. La seconda giornata di Festival si concluderà alle 11 con l’evento “Il Mondo cooperativo e i modelli di co-progettazione. Partecipa al World Café sulle comunità accoglienti”.

Legacoop Piemonte e Nova Coop organizzano questo incontro per condividere la loro esperienza e coinvolgere i ragazzi e le ragazze in un lavoro di gruppo per immaginare insieme città e comunità più accoglienti, capaci di includere e valorizzare le diverse identità.

Sabato 14 maggio

Primo appuntamento della giornata con il dibattito che vede protagonisti gli studenti che durante l’anno si sono confrontati sul tema delle grandi migrazioni, dello status e dell’accoglienza dei rifugiati anche alla luce della drammatica situazione in Ucraina.

Si proseguirà alle ore 10, con “Parole Giovani”. I ragazzi hanno tanto da raccontare. Ogni anno sono migliaia i giovani che partecipano al contest letterario Parole Giovani con i loro racconti.

Alle ore 11, “Chiedimi se sono felice”. L’adolescenza è una fase complicata in cui calibrare forze ed energie in un percorso di conoscenza e ricerca del proprio io. Come affrontare e superare le difficoltà ogni giorno dentro di sé? Massimo Labate, specialista in Scienza dell’alimentazione e Marco Pastorini, psicologo e psicoterapeuta a confronto con gli studenti e studentesse in un dialogo gioco per conoscersi meglio.

Commenti