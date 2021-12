SETTIMO TORINESE. Anche le scuole di Settimo hanno celebrato la Giornata Nazionale degli Alberi.

Mercoledì mattina 24 novembre, i bambini delle scuole Para e Nino Costa si sono ritrovati nella nuova area verde per piantumare un albicocco. Un’area verde che tutti conoscono come parco Amendola nel quale in tempi lontani si andavano a guardare le partite di calcio del Settimo, sul terreno intitolato a “Walter Guerra”.