SETTIMO TORINESE. A distanza di due settimane dalla “Passeggiata del Gusto”, la Pro Loco torna in azione con la Festa d’Autunno in collaborazione con le associazioni commercianti. Domenica 17 ottobre saranno presenti in via Italia bancarelle di produttori o commercianti specializzati in vino, miele e formaggio. In piazza della Libertà e San Pietro in Vincoli non mancheranno le attività di intrattenimento per i più piccoli.

