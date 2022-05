Le tradizioni sono un valore per la città: sono strumento di cultura ma anche di marketing per promuovere le realtà cittadine. Franco Ferraresi, presidente del Centro di Studi Settimesi, ha voluto organizzare una serata per invitare i gruppi folkloristici dei paesi vicini oltre a Gianduia e Giacometta di Torino, compreso il Gianduia storico, Giovanni Mussotto. Una serata organizzata dal Centro di Studi Settimesi, Pro Loco di Settimo, la sezione Studi locali della Biblioteca Archimede e la Famija Turineisa. “Viviamo in una società postmoderna – dice Silvio Bertotto, storico settimese – estremamente globalizzata, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.