In aumento le donne vittime di violenza. In aumento i femminicidi. I casi nel 2021 sono aumentati, la percentuale è cresciuta dell’8 per cento rispetto all’anno precedente. Anche nel Centro antiviolenza di Settimo Torinese sono aumentate le donne che hanno chiesto aiuto: 10 donne in più rispetto all’anno precedente, per un totale di 38 donne che si sono rivolte al Cav. “Dalle giovani donne alle pensionate, le richieste di aiuto crescono e quello che chiediamo alle forze dell’ordine è di utilizzare il braccialetto elettronico”. A dirlo è Paola Ferrero presidente del Cav di Settimo. [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.