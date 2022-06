Federico Callegaro ha vinto la settima edizione del primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori. Dopo 18 tappe in 5 regioni – Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Lazio – si è conclusa ieri (venerdì 17 giugno) a Ivrea, in occasione dell’avvio dell’anno di Capitale Italiana del Libro 2022, nella ex Chiesa Santa Marta, la sfida a colpi di incipit del primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori. La settima edizione è stata vinta dal torinese Federico Callegaro, di 36 anni che si è aggiudicato il primo premio di 1.500 euro. Gli [...]



