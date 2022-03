Egregio Presidente Draghi, mesi fa ebbe a dire che il programma europeo Next Generation EU (750 miliardi in 7 anni) e la sua declinazione italiana PNRR (250 miliardi di Euro) hanno lo scopo di produrre investimenti “buoni”, cioè una spesa pubblica capace di generare un rafforzamento dell’economia, una maggiore produttività, affinché la next generation UE (prossima generazione Europea) possa in futuro pagare i debiti generati dal programma grazie al rafforzamento dei PIL dei diversi paesi e dei redditi dei cittadini europei.

Quindi investimenti pubblici capaci di generare in modo stabile l’ammodernamento del sistema e [...]