Facciamo due passi insieme.

Insieme per settimo, a fare due passi.

Mi è stato proposto di organizzare un percorso di conoscenza della nostra città. Conoscere la città, la sua storia recente, le ragioni dibattute in Consiglio Comunale delle scelte importanti che hanno segnato, nel bene e nel male, lo sviluppo di Settimo Torinese.

Visitare la città per coglierne le trasformazioni nel tempo della memoria o del vissuto di una persona che, come me, ha avuto la fortuna di viverla come amministratore fin dai tempi dei quartieri, nel lontano 1975.

Aneddoti, fake news, storie vere o raccontate, di cittadine e cittadini che ricordano. Foto di famiglia di protagonisti della vita sociale, economica, politica del territorio. Foto di personaggi famosi, artisti, leader di partito o uomini e donne delle istituzioni civili, militari e religiose che hanno visitato per caso o in particolari ricorrenze la nostra città.

Rifare insieme un cammino già percorso, riproporre tappe e ragionamenti che poi sono stati volutamente o incidentalmente dimenticati.

Ricordare, insieme, i tanti che non ci sono più. Personaggi noti e meno noti ma tutti partecipi, a loro modo, alla crescita e al benessere dei cittadini.

Facciamo due passi, insieme per Settimo.

Vi racconterò ciò che ricordo e ascolterò i vostri ricordi. Per fare, insieme, un altro pezzo di cammino. Per ritrovare, insieme, le ragioni del presente.

Una comunità è tale quando tutti si sentono partecipi, quando tutti conservano almeno un ricordo in comune con altri. Quando ciascuno può dire io c’ero e sentirsi importante per aver lasciato agli altri qualche cosa.

Già, la comunità. E’ il contrario del gruppo, del cerchio chiuso che si crea intorno ai potenti. E’ il contrario della competizione ad ogni costo, della cancellazione della memoria, della vanità del presente. La comunità è un luogo di condivisione, dove si incontrano le energie di tutti. Dove anche chi è diverso trova rispetto e può sentirsi parte. La comunità è il luogo della solidarietà, dove la carità diventa aiuto e sostegno all’autonomia, dove le persone possono sentirsi più eguali, e sentirsi parte di qualche cosa di più grande.

Facciamo anche una scuola: per conoscere, offrire strumenti per imparare ad amministrare la cosa pubblica. Pillole di conoscenza che aiutano a comprendere le regole dello stare insieme, gli strumenti per costruire la città dell’oggi e del domani, le chiavi per comprendere i vincoli e le possibilità dell’azione amministrativa.

L’idea mi piace. Facciamo due passi, insieme per Settimo. Incontriamo le persone e facciamoci raccontare le loro storie, i loro ricordi della città, i loro bisogni e sogni. Un giorno potremmo tornare, tutti insieme, a realizzarli.

Chi fosse interessato all’iniziativa può segnalare il suo interesse su insiemexsettimo@gmail.com oppure seguire le informazioni che verranno pubblicate sulla pagina Facebook “InsiemeperSettimo”

Commenti