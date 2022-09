Ezio Bertolotto lascia le redini dell’ENAIP di Settimo a Isabella Del Vecchio.

Ezio Bertolotto, 64 anni e 44 spesi all’ENAIP. Assunto nel 1978, per 14 anni è stato insegnante di materie pratiche all’Enaip di Rivoli per poi, dopo la gavetta, assumere la carica di dirigente scolastico a Settimo nel 1992 fino alla fine dello scorso anno scolastico quando è andato in pensione.

Trent’anni a Settimo dove ha sperimentato con mano il cambiamento della città e dei suoi studenti.

“Mi è piaciuto molto lavorare nella formazione professionale – ha detto Ezio- e ho tanti ricordi bellissimi dei [...]