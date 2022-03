SETTIMO TORINESE. Lunedì 4 aprile, alle 17, In occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, la Fondazione Ecm – Biblioteca Archimede di Settimo – e la Fondazione Paideia organizzano un evento sugli strumenti innovativi dedicati ai disturbi dello spettro autistico.

L’incontro sarà un viaggio tra robotica, realtà virtuale, videogame e altre soluzioni tecnologiche e digitali volte a sostenere gioco, socialità, autonomia, e didattica nei progetti di vita dei bambini e ragazzi con autismo.

Agli insegnanti che parteciperanno sarà rilasciato l’attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR secondo gli usi consentiti dalla legge. L’incontro si terrà presso la biblioteca Archimede. L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili – è necessario esseri muniti di certificazione verde secondo la normativa vigente. Consigliamo di effettuare la prenotazione on line sul sito per garantirsi l’accesso all’evento. L’iniziativa è inserita nelle azioni del progetto Tutti Compresi che promuove azioni di inclusione dedicate alle persone che vivono in condizione di svantaggio fisico, psichico e sociale.

