In consiglio comunale, si è discusso di eutanasia e qualcuno ha paragonato la libertà di vaccinarsi o non vaccinarsi a quella di morire. E’ successo mercoledì sera, 27 ottobre. L’idea l’ha avuta la consigliera di Italia Viva, Angela Schifino (che ha raccolto le firme per il referendum), ma poi il documento sull’eutanasia è stato condiviso da tutti i consiglieri di maggioranza (nonostante le resistenze di alcuni esponenti di Piastra Sindaca). Un ordine del giorno che arriva in un periodo non casuale. In questi ultimi mesi, infatti, il “Comitato Referendum Eutanasia Legale” ha operato al [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.