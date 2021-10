SETTIMO TORINESE. Marciapiedi infestati dalla cacca degli amici a quattro zampe: mamme costrette a fare gli slalom con i passeggini, idem per le persone in carrozzina, ma la situazione non cambia per i cittadini che fanno una passeggiata a piedi.

Questa è la fotografia nei pressi di una scuola elementare e materna di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.