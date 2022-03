Portare il proprio cane a passeggio e non raccogliere gli escrementi. Purtroppo è diventata un’abitudine di tanti proprietari di amici di quattro zampe. A Settimo Torinese il marciapiede in via Colle dell’Assietta che costeggia la scuola materna e il micronido di via Moglia, quotidianamente (vedi fotografie ndr) è colmo di cacca di cani. Uno schifo! Che inciviltà! E pensare che tutti i giorni quel marciapiede è utilizzato da bambini e genitori.

Eppure da qualche anno il Codice penale punisce chi lascia gli escrementi del cane non raccolti in un luogo pubblico (per strada, sul marciapiede, [...]