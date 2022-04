Approcciarsi ai temi della sostenibilità ambientale, conoscere da vicino l’Agenda 2030 dell’Onu, capire quali comportamenti adottare quotidianamente per poter vivere in un ambiente più rispettoso del clima: sono gli obiettivi che Engie Italia ha promosso, a Settimo Torinese, con il progetto “Engie by Lego Education”, dedicato agli studenti delle seconde, quarte e quinte delle scuole primarie. Un’esperienza formativa arrivata al terzo anno consecutivo e che ha coinvolto complessivamente oltre 1500 bambini del territorio.

“Ci vuole il Fisico per salvare il Pianeta” è stato il nome del laboratorio di quest’anno che si [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.