E se alla fine davvero arrivasse il freddo dalla Russia ?

La minaccia dell’occidente di non ritirare più il gas Russo si alterna a quella della Russia di tagliare le forniture di gas ai Paesi che non le pagheranno in rubli.

E’ una delle tante drammatiche conseguenze della logica della guerra che in questo periodo sembra pervadere oltre che la politica anche molta parte dell’opinione pubblica.

Non ho nulla da aggiungere, in questa rubrica breve, a quanto ogni giorno già si sente sulla guerra. Voglio però che si sappia che personalmente sono contro, e non [...]