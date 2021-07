Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. C’era anche il vicesindaco di Settimo Giancarlo Brino alla manifestazione convocata da Coldiretti giovedì mattina a Torino in piazza Castello e in varie altre piazze d’Italia, con l’obiettivo di accendere un riflettori sull’emergenza cinghiali. «La proliferazione di questi animali sta causando gravissimi problemi anche a Settimo come in gran parte d’Italia – interviene il vicesindaco – È giusto che tutte le istituzioni si uniscano per contrastare un fenomeno che mette a [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.