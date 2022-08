Cresce il caldo, cresce la prevenzione.

È lo slogan della Croce Rossa Italiana e di Legambiente per contrastare la crisi climatica e per prevenire gli effetti delle ondate di calore.

“In verità, in questo periodo, per le persone anziane a Settimo, non si sta registrando un aumento di interventi della Croce Rossa dovuti al caldo – ha detto Marina Losco, presidente dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, Comitato di Settimo Torinese – anche se stiamo vedendo che si riscontrano maggiormente dei malesseri più in periferia e in campagna che non in centro città. Forse questo è dovuto perché vi è meno consapevolezza dell’importanza dell’areazione dei locali abitativi e perché si può avere paura, nelle ore notturne, di intrusioni e si tiene tutto chiuso. In città, invece, si deve fare attenzione a uscire nelle ore più calde della giornata. Abbiamo avuto infatti degli allertamenti per anziani che facevano una passeggiata o delle commissioni in orari non proprio adatti per caldo e umidità. E qui voglio ricordare le norme basilari in un periodo dove la calura la fa da padrone, come bere molta acqua, munirsi di un copricapo e uscire nelle ore più fresche della giornata, al mattino presto o dopo le ore 18”.

Per saperne di più si può contattare il numero verde 800 0655 10, e sul sito della Croce Rossa e della Legambiente si possono trovare tutte le informazioni sui comportamenti più utili da adottare per mitigare gli impatti del fenomeno.

Ma, per gli anziani, Settimo offre dei servizi importanti, dalla emeroteca della biblioteca Archimede con l’aria condizionata a una rete di supporto “Cura del Vicino”, uno sportello attivo alla Coop di via Fantina. Uno sportello di ascolto e di accompagnamento, rivolto soprattutto agli over 65, che va a potenziare i servizi assistenziali presenti su tutto il territorio. È un punto di ritrovo che offre anche la possibilità di usufruire di alcuni servizi, come l’accompagnamento delle persone a fare la spesa, al cimitero per onorare i propri cari e altre destinazioni. Il progetto, promosso dall’Unione Net, in sinergia con l’Asl To4, e gestito da Cooperativa Frassati, prevede un presidio cadenzato di educatori e operatori socio sanitari in grado di fornire ai cittadini, in particolare alle categorie più a rischio, una presenza costante e la possibilità di trovare un supporto per reperire le informazioni sui servizi e sulle pratiche burocratiche o sanitarie.

“Abbiamo inserito, nelle attività già programmate per i cittadini, altri servizi come lo sportello anziani e la possibilità di avere, anche per i giovani, consulti psicologici con associazioni di specialisti del territorio. Inoltre, grazie al progetto CURA DEL VICINO gestito dalla Cooperativa Frassati che coinvolge diverse attività di volontariato del territorio, – ha sottolineato Angelo Barbati, assessore alle politiche sociali e servizi alla persona e agli anziani – si sono già offerti molti supporti alle persone, perché alcune di queste vivono sole e non hanno una rete familiare e/o amicale significativa. A Settimo abbiamo dai 16 ai 18 mila anziani e per fortuna quest’anno non abbiamo avuto moltissimi interventi di una certa rilevanza”.

