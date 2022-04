Per contrastare l’aumento di situazioni di emergenza abitativa, il comune di Settimo ha stabilizzato il progetto di accoglienza per persone senza casa. Chi si trova senza una sistemazione, avrà quindi la possibilità di essere ospitato nelle casette del centro Fenoglio, gestito da Croce rossa e proprietà del Comune.

Questa misura di sostegno è nata in via sperimentale a fine 2019 con “emergenza freddo”, un’azione destinata a persone senza casa che non rientravano nei parametri per gli aiuti ordinari. «Si puntava a dare uno strumento nuovo capace di intercettare chi si trova [...]



