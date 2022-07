Elvio Bertone aveva iniziato il suo mandato da presidente Rotary con una formula matematica: 2+2=5. Elvio lavora per un’importante realtà bancaria, ha una moglie, Laura, e un figlio, Kasper. Collabora con il settimanale La Voce curando la rubrica meteo e proseguendo un impegno con l’informazione locale da oltre trent’anni.

Cosa vuol dire che 2+2 fa 5?

La somma, in gruppo, non è data dai soli addendi, ma sono le relazioni e la fiducia dei partecipanti che creano qualcosa di nuovo e di duraturo. La somma, quindi, a livello umano e affettivo è superiore al [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.