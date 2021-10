Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Benissimo per Abdullahi Ahmed, bene per Caterina Greco (che da quel che si dice potrebbe fare l’assessore a Torino), non benissimo per Luca Rivoira e malino per Matteo Cantamessa. Sono andate così le elezioni di Torino per i settimesi candidati nelle liste a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo. I primi tre, almeno, possono contare sulla forte affermazione del Partito Democratico al 28,56%. Sono andate male, invece, le cose per Matteo Cantamessa [...]