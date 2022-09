Senza la memoria non c’è il tempo, e senza il tempo non c’è la storia. Sono le parole che era solita dire Teresina Bruno, classe 1929, a cui è stata dedicata, sabato 17 settembre al parchetto di via Modigliani, la sesta panchina del Sentiero delle donne. Teresina, la prima donna camionista italiana, aveva 21 anni quando, per volere del padre e per aiutarlo nel suo lavoro, prese la patente C per iniziare l’attività di corriere tra le industrie di Settimo e Torino. Lavoro non “da donna” per una nata in quegli anni.