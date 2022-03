Elena Ruzza e YoYo Piederuota animano il weekend del Teatro Garybaldi di Settimo.

Doppio appuntamento per “Umano, troppo umano?” la stagione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese organizzata da Santibriganti. “Sabato 26 marzo alle 21.00 andrà in scena “Damatira dub” , scritto e interpretato dall’attrice settimese Elena Ruzza: è un reading mitologico elettronico dedicato alla Madre Terra. Damatira/Demetra rappresenta l’energia materna per eccellenza. La Dea della fertilità può essere madre di tante creature, di un’opera d’arte o di un progetto creativo, ma qualsiasi sia l’oggetto del suo amore deve imparare a lasciarlo andare, affinché a sua volta segua il suo percorso. Con Matteo Cantamessa (dub selecta) alle percussioni.

Domenica 27 marzo, alle 16, andrà in scena lo spettacolo per famiglie “YoYo Piederuota”. Arianna Abbruzzese e Marco Ferrero daranno vita a una storia di amicizia tra un bambino molto alto e una bambina sulla sedia a rotelle.

Lo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, mette in scena la scoperta e l’accettazione di sé stessi e conseguentemente dell’altro. Di tutti gli altri. Una strada piena di difficoltà, lunga tutta la vita, che i due protagonisti provano a percorrere. Aiuto regia di Valentina Aicardi. Ideazione e regia di Maurizio Bàbuin.

“YoYo Piederuota” fa parte della “Piccola Trilogia degli Altri Bambini”, un ciclo di tre spettacoli per famiglie prodotti da Santibriganti Teatro, che affrontano con profondità e delicatezza situazioni difficili in cui sono coinvolti, loro malgrado, dei bambini. Si parla di malattia, disabilità, autismo e delle difficoltà che comportano, inserendole in piccole grandi avventure in grado di appassionare gli spettatori di ogni età.

È possibile pre-acquistare i biglietti tramite il sito www.ticket.it, prenotarli chiamando lo 011 645740 (il lunedì dalle 10.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00) o acquistarli direttamente a teatro il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Biglietti: Intero 15 euro – Ridotto 10 euro – Ridotto extra 7 euro – Spettacoli per famiglie: 7 euro.

Commenti