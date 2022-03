SETTIMO TORINESE. L’educazione di genere deve partire dai più piccoli.

Ed proprio quello che è avvenuto l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, alla scuola Para di Settimo Torinese dove, in collaborazione con il Forum Donne, il Centro Antiviolenza Uscire dal Silenzio, la Biblioteca Archimede e il Comune di Settimo, si è organizzato un momento di crescita e di confronto. Le bibliotecarie Angela Colosimo, referente per la fascia 0-6 anni, e Chiara Parolo, responsabile della Sezione di Studi Locali, si sono recate presso la materna “Para” per un laboratorio di lettura che [...]



