Dopo il successo della festa Patronale e del festival musicale “FuoriTutti”, le buone specialità made in Italy ritornano in via Torino per la Passeggiata del Gusto, giunta alla sua 22esima edizione. Domenica 2 ottobre, nel tratto compreso su via Torino fino a piazza Campidoglio, i produttori alimentari si ritroveranno per l’evento organizzato dalla Pro Loco. E’ quella che si può definire la “Via della Gastronomia” quella che resterà aperta dalle 10 alle 19: le aziende selezionate presentano specialità del territorio e della penisola, una vetrina di prodotti da assaggiare, da condividere, da portarsi a casa come ricordo. I negozi saranno aperti in via Torino e piazza Campidoglio, per accogliere i visitatori. “Finalmente, ritorniamo alla normalità – dice Paola Bolognino presidente della Pro Loco – . E dopo tanti anni, ritorna anche la pigiatura dell’uva, un momento particolarmente divertente per i bambini”. Alle 15, un’enorme botte riempita di uva fresca di vendemmia potrà essere pigiata dai bambini, per rivivere epoche davvero lontane. Si potranno trovare 40 espositori e tanti stand gastronomici, per poter acquistare e mangiare direttamente per strada su tavolini messi a disposizione per godersi questa giornata di festa in via Torino, con tutti i negozi aperti. Quest’anno non ci sarà lo stand gastronomico della Pro Loco settimese ma ha riconfermato la propria presenza quella di Brandizzo, per proporre il fritto misto in piena tradizione piemontese. Non mancheranno gli interventi di musica itinerante ed ha confermato la sua presenza anche la scuderia “Lo Sperone” di Bussolino.

Commenti