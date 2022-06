E ora basta.

Mercoledì 25 maggio alle ore 15 c’è stato un presidio con conferenza stampa convocato dalla CGIL, CISL area metropolitana Torino e Canavese e dalla UILFPL Torino e Piemonte, davanti all’Ospedale Civico di Settimo Torinese per denunciare alcune anomalie di servizio.

Per i sindacati l’iniziativa è stata una protesta della mobilitazione all’indignazione dello stato di agitazione relativa a un affidamento d’urgenza senza gara d’appalto, da parte di SAAPA in liquidazione, nei confronti della ditta CM SERVICE, e soprattutto non si conosce ancora bene il destino dell’ospedale dove molti lavoratori prestano tutt’ora servizio. Ma soprattutto, [...]