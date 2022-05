La notizia ha scosso tutta la città. E’ morto Francesco Cena, classe 1931. Era nato nelle cascine del Fornacino. Soltanto nel dopoguerra, la sua famiglia si trasferisce a Settimo Torinese dove nel 1952 apre il suo primo negozio di abbigliamento, dividendo il proprio tempo tra gli uffici da disegnatore della Fiat e l’attività di commerciante in via Italia. Soltanto dopo qualche anno, riesce a rilevare il negozio che poi diventò l’Angolo.

“Grande cordoglio per un dirigente Ascom di grande capacità – commenta Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Torino – Francesco è stato innanzitutto un amico. Presidente di Ascom Settimo in passato presidente del settore moda di Torino e provincia con incarichi anche in Federmoda nazionale. Imprenditore lungimirante sapeva leggere il mercato del presente e del futuro. Ci mancherà moltissimo…”.

“Una grande perdita per Settimo e per il mondo del commercio, per il quale si è sempre battuto…” aggiunge Andrea Sartori presidente di Confesercenti

