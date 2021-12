GASSINO TORINESE. Prosegue il batti e ribatti sulla Polivalente di via Diaz. Non si placa la querelle che coinvolge l’ASD Libertas e l’amministrazione pubblica di Gassino per stabilire il futuro del padiglione sportivo in disuso ormai da quasi un decennio.

L’ultima puntata è andata in onda martedì 14 dicembre, quando Maddalena Morando, presidente dell’associazione di ginnastica ritmica, ha dato appuntamento a tutti, assessori e non, per una serata illustrativa in via Levi, sulla quaresima del palazzetto.