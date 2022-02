SETTIMO TORINESE. La sicurezza stradale è una priorità per il Comune. Le novità introdotte negli ultimi due anni hanno permesso di ridurre sensibilmente il numero di incidenti gravi rilevati a Settimo e per questo prosegue l’impegno per rendere le strade più sicure.

A partire dai primi di marzo verranno spostati due impianti T-Red, che rilevano le infrazioni semaforiche: le telecamere capaci di individuare chi passa con il rosso verranno collocate in due fra gli incroci più critici della città: quello all’angolo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.