A Siena non si è parlato d’altro per giorni. La “fitting models” di Gucci, Federica Regnani, e il fantino del Palio di Siena, Giuseppe Zedde detto “Gingillo”, più volte vincitore della corsa di cavalli più famosa d’Italia, si sono sposati l’8 agosto. La loro storia è stata ripresa dai quotidiani nazionali e locali che hanno documentato un matrimonio da sogno. Tra gli invitati c’erano anche i settimesi Giuseppe Gari e Silvana Biscardi, molto conosciuti in città e zii della nota modella. Nella foto, posano con i due celebri sposi al centro.

Commenti