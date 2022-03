Stava facendo colazione quando si è sentita male, intorno alle 10 di lunedì 21 marzo, nel bar Logjko di via Italia 23. La donna, Maria Grazia Anastasio, residente a Settimo Torinese, aveva 65 anni. Ha chiesto aiuto cercando di attirare l’attenzione del personale e dei clienti che erano presenti in quel momento: sono intervenuti per cercare di soccorrerla, ma è stato tutto inutile. In un primo momento sembrava che la donna fosse stata colpita da un malore, invece è mancata per asfissia causata da un boccone rimasto incastrato nella trachea.

Quando sono arrivati i sanitari [...]