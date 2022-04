SETTIMO TORINESE. Dopo l’emergenza sanitaria ritorna il Mercatino della Croce Rossa

Dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, la Croce Rossa ritorna ad organizzare nell’area mercatale di via Castiglione il mercatino Affari d’Oro, in cui i cittadini mettono in vendita i loro oggetti usati. Durante l’evento la Croce Rossa raccoglie fondi da destinare ai nuclei familiari in difficoltà economica e per supportare le attività dei volontari del soccorso. “I cittadini hanno risposto con generosità – ha detto Marina Losco, presidente della CRI – il prossimo appuntamento sarà ad ottobre”.

