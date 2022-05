“Dopo due anni e mezzo di stop a causa della Pandemia legata al COVID-19 -ha detto Lucia Di Miceli, di Libera Espressione, -sono riuscita a tornare dai miei bambini in Egitto. Durante il tempo che siamo stati lontani ho continuato a provvedere a loro mandando i soldi ad una persona molto fidata, perché non è mai semplice. Da quando ho costituito LIBERA ESPRESSIONE ONLUS, Associazione NON a scopo di lucro, ho sempre provveduto a garantire, grazie alle donazioni dei settimesi, le rette scolastiche, il pullman per la scuola, le lezioni di sostegno, [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.