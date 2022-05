“In Italia se nasci donna sai che devi lavorare di più degli uomini”. La prima cittadina di Settimo Torinese racconta la sua esperienza, prima come professoressa e poi come Sindaca

Eccola una under40 che, come direbbe la Franchi, non ha ancora finito il “giro di boa” eppure è riuscita ad arrivare in un ruolo apicale a soli 35 anni, con due figlie piccole al seguito. Tutto merito di una concezione di famiglia completamente diversa da quella dove la donna cura il focolare e l’uomo porta il pane a casa. La Sindaca di Settimo, Elena Piastra, [...]