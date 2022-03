La guerra e i racconti di chi è stato sul campo. Il giornalista Domenico Quirico torna a Settimo presso la Biblioteca Archimede, lunedì 10 marzo alle 18. L’evento è organizzato da La Fondazione Pace Democrazie e Solidarietà Onlus e l’Associazione degli Operai Società di Mutuo Soccorso di Settimo Torinese in collaborazione con la Fondazione Ecm. La serata sarà moderata da Nicola Pomponio. Durante la serata saranno inoltre proiettate foto curate da Tiziana Bonomo di Art Photo. E’ necessario essere in possesso del green pass rafforzato come da norme vigenti. La serata sarà un’occasione che partendo a dei recenti eventi afghani e considerandoli quali punti d’arrivo di complesse questioni frutto di lunghi anni di incubazione nell’enorme area che va da Beirut a Kabul per delineare il quadro complessivo delle tensioni Medio Orientali. Inoltre, sarà un’occasione partendo dalla lunga esperienza di Domenico Quirico come corrispondente di guerra per attualizzare questa analisi con i più recenti fatti che hanno coinvolto l’Ucraina.

L’incontro sarò trasmesso anche in streaming sulle pagine social della biblioteca Archimede e https://www.facebook.com/BibliotecaArchimede e sul Canale Youtube PDS: http://shorturl.at/nvAJX.

