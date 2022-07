La Voce di Calabria, in collaborazione con l’agenzia Union Model di Dante Zanetti, ripropone l’elezione di Miss e Mister Settimo e, nella stessa serata, anche di Lady Settimo. La serata prenderà il via intorno alle 20,30 al Babylon Cafè di via Einaudi 6 a Settimo. Le selezioni sono valide per Il più bello d’Italia e per Lady Italia.

