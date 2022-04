SETTIMO TORINESE. Il Distretto Urbano del Commercio è la nuova sfida del comparto terziario della città. In principio c’era soltanto Incentro Settimo, un’associazione a cui negli anni hanno aderito gran parte delle attività commerciali dell’isola pedonale. L’intento era quello di creare un centro commerciale naturale, una piacevole passeggiata tra le vetrine di un’area completamente pedonale. L’esperimento varato nel 2004 resiste ancora oggi e Incentro Settimo vanta un record piemontese di longevità. Negli anni si sono consolidate alcune tradizioni, come quella dei giovedì di luglio, un appuntamento in cui i commercianti credono. [...]



