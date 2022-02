SETTIMO TORINESE. Dino Zilio, hairstylist di “Dino e i tuoi capelli” di via don Paviolo non ha dubbi: “Questo è il terzo lockdown per quelle categorie già duramente provate dalle altre due chiusure – dice – . Questa settimana diversi clienti mi hanno chiamato per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.