E’ stato un mese di giugno intenso per il Lions Club Settimo.

Sabato 26 giugno, all’Air Palace Hotel di Leini, si è svolta la cerimonia di passaggio delle consegne tra il presidente Giuseppe Lo Curto ed il nuovo presidente Aurelio Di Gregorio, presenti le massime autorità dei Lion (il governatore uscente Giancarlo Somà ed il governatore entrante Gigi Ferrauto) e presente l’Amministrazione comunale con il Vicesindaco Giancarlo Brino.

Giuseppe Lo Curto ha ricordato che le attività del Club sono proseguite regolarmente, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia. Ed ha fatto una rapida sintesi dei services realizzati: la raccolta di fondi destinati tramite la Caritas a dare una mano alle persone in difficoltà (organizzata con le associazioni di Settimo in sostituzione del tradizionale concerto di Natale), il contributo per la sanificazione della RSA; il contributo per l’acquisto di materiale didattico per i bambini delle scuole; le raccolte per il Regina Margherita, i cani guida, la Fondazione internazionale dei Lions Club che permette di allargare gli interventi umanitari in tutto il mondo.

Aurelio Di Gregorio ha presentato la squadra, che lo affiancherà durante il suo mandato: scelta con il criterio di favorire il turnover, in modo che tutti i soci diano il loro contributo alla vita del club. Ed ha indicato il suo programma: “I bisogni della comunità di Settimo Torinese sono stati e saranno sempre il punto focale del nostro Club – ha detto durante il suo discorso – però non faremo mai mancare la nostra disponibilità alle chiamate che ci perverranno dalle altre comunità della Zona e del Distretto, come continueremo ad onorare il titolo di club modello che ci è stato riconosciuto per avere sostenuto con continuità la nostra Fondazione internazionale. La sensibilità verso i bisogni del prossimo, di cui sono certo che ognuno di noi ha piena coscienza, impone il dovere morale di restituire mettendo a disposizione il nostro tempo e le nostre competenze”.

Il Lions Club ha partecipato anche alla commemorazione di Giovanni Ossola, sindaco di Settimo Torinese, celebrata nel decimo anniversario della sua scomparsa: anche lui è stato socio del Lions Club. Ad approvare lo Statuto del Club nel 2009 c’è anche la sua firma. Il Lions Club ha partecipato naturalmente con una sua delegazione e con il suo labaro al ricordo che la città ha voluto riservare al suo grande cittadino. Appuntamenti particolarmente importanti per il Club Settimo Torinese, anche perché dopo mesi nei quali i soci non si sono potuti incontrare di persona ed hanno dovuto operare on-line, finalmente sperano di archiviare definitivamente quel brutto periodo.

Domenica 13 giugno in Piazza della Libertà il Lions Club ha avuto dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Comunità solidale il ringraziamento per l’impegno nel periodo dell’emergenza causato dalla pandemia, insieme alle altre Associazioni ed ai tanti volontari di Settimo.

