Eravamo abituati a vederlo ballare, ma evidentemente anche sul campo da padel danza e vince. Devis Di Fiore, in coppia con Vincenzo Buglione, ha staccato il biglietto per la finalissima nazionale di Roma. Devis Di Fiore, oltre ad essere titolare e insegnante di danza della scuola Los Hermanos di corso Agnelli, è un istruttore di Padel ed opera presso il centro Verdelago di frazione Mezzi Po, a Settimo. Dopo parecchie settimane di battaglia sportiva sui campi per il prestigioso torneo “Torino Padel Cup”, la coppia settimese ha conquistato l’accesso alla finale nazionale: prenderà il via oggi, venerdì 8 luglio, e terminerà domenica 10 luglio, a Roma. “Durate la fase di qualificazione e nei playoff – dice Devis – Abbiamo trovato un’ottimo livello di giocatori , abbiamo cambiato parecchie strategie di gioco per portare a casa questi successi. Ora dobbiamo pensare a concentrarci di più. A Roma troveremo ottimi giocatori, quindi con preparazione e allenamento, ma siamo pronti a sfidare i giocatori della capitale”.

