Deddy sarà tra i protagonisti del Seat Music Awards.

Il settimese sarà su Rai Uno, in prima serata di venerdì 10 settembre, tra gli artisti premiati per i loro maggiori successi discografici, certificati tra giugno 2020 a settembre 2021. Le grandi stelle della musica italiana verranno premiate per gli album con i quali hanno raggiunto i traguardi Oro, Platino e Multiplatino, e per singoli il Multiplatino. I premi della musica italiana sono pronti a riconquistare l’Arena di Verona con tre grandi appuntamenti: il 9 e 10 settembre in prima serata, in diretta su Rai Uno, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e il 12 settembre dalle ore 16 in compagnia di Nek.

Ecco il cast delle serate:

9 settembre: Zucchero, Il Volo, Ligabue, Claudio Baglioni, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Sangiovanni, Marco Mengoni, Gigi D’Alessio, Mahmood, Madame, Marracash, Francesca Michielin, Samuel, Fiorella Mannoia, Massimo Pericolo, Psicologi, Mecna, Aka7even, Random

10 settembre: Emma, Loredana Bertè, Boomdabash, Baby K, Colapesce & Di Martino, Elettra Lamborghini, Carl Brave & Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa & Federico Rossi, Takagi Ketra & Giusy Ferreri, Irama, Ernia, Blanco, Deddy, Rkomi, Fred De Palma, Il Tre, Arisa & Autogol, Jake La Furia & Emis Killa, Shade, Capoplaza, Diodato, Mara Sattei, Guè Pequeno, Mace, Shablo, Rocco

