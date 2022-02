SETTIMO TORINESE. Il pianista di origini settimesi, Danilo Riccardi, è ritornato a Sanremo per accompagnare artisti della casa discografica Divas Music Production. Ha suonato nelle serate di “Casa Sanremo”, quelle che hanno preceduto il Festival della Canzone Italiana vinto quest’anno da Mahmood e Blanco.

Per Riccardi, il Festival di Sanremo non era una novità: nel 1992 è stato il pianista dell’orchestra e nel 2020 è ritornato dirigendo la stessa, arrangiando il brano “Billy Blu” scritto dal grande Giampiero Artegiani per Marco Sentieri, artista dell’etichetta discografica Diva’s Music Production. Il brano [...]



